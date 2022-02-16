Dolarda son durum

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Piyasaların yönünü Ukrayna krizi belirlemeye devam ediyor. Dün bir kısım Rus birliklerinin sınırdan çekildiğine dair haberler bir nebze rahatlamaya yol açmış olsa da gerginlik birmiş durumda değil.

Bu gelişmelerin ışığında dolar dün 13.67 lirayı aşmasının ardından 13.60 liranın altına gerilemişti.

Dolar yeni güne 13.60 liradan başladı.

Bugün de gözler Rusya ve özellikle ABD tarafından yapılabilecek açıklamalarda çevrilecek.