Dün dolar 13.60 liranın üzerini görmüş, piyasa kapanışına doğru ise yeniden 13.50 liranın altına gerilemişti.

Dolar yeni güne ise 13.46 liradan başladı. Sabah saatlerinde dolar 13.50 liranın üzerini gördü.

Merkez Bankası PPK faiz kararını açıklanmadan önce 13.43 liraya gerileyen dolarda, faizin beklentilere paralel bir şekilde yüzde 14'te sabit bırakılmasıyla düşüş hızlandı.

Dolar 5 dakika içerisinde 13.27 liraya geriledi.