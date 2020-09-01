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Dolar dün haftaya 7.33 lira civarında başlamıştı. 2. çeyrek büyüme rakamlarının açıklanmasından hemen önce 7.35'in üzerine tırmansa da bu seviyede tutunamadı ve günü 7.34 civarında kapattı.

Dolar/TL yeni güne de 7.3438'den başladı. Euro ise sabah saatlerinde 8.8079 civarında seyrediyor.

Koronavirüs salgını piyasaların seyrinde etkili olmaya devam ediyor. Bunun yanında henüz piyasaları etkileyecek boyuta ulaşmasa da Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginlik de takip ediliyor.