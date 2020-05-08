Dolarda son durum

Dün dolarda koronavirüs dönemi için bile fazlasıyla yüksek sayılabilecek bir oynaklık yaşandı. Önce 7.25'i aşarak tarihi zirvesine yükselen dolar/TL ardından günü 7.11 civarında tamamladı.

Söz konusu düşüş BDDK'nın 3 yabancı bankaya swap yasağı getirmesinin ardından geldi.

Dolar yeni güne ise 7.10 liranın üzerinde başladı. Yeni günde koronavirüs eksenli haber akışı takip edilmeye devam ediyor.