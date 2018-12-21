Dolara fren, altına gaz! 2019'da dolar ve altın fiyatları ne kadar olacak?

FED faizi çeyrek puan artırmasına artırdı ama 2019’da duracağının net işaretini de verdi. Bu çerçevede FED 2019 faiz artırım beklentisini üçten ikiye çekti.

-Gerekçe olarak da büyüme ve enflasyon beklentilerinin aşağı yönlü revizyonunu gösterdi. Bilanço daraltması konusunda ise bir aksiyon almadı. Daralma otomatik pilota bağlı ve ayda 50 milyar dolar olarak devam edecek.

-Faizde frene basmaya hazırlanan FED’in bilanço daraltmasında aynı refleksi göstermemesini Başkan Powell “Bilanço daraltılması önemli sorunlara yol açmıyor” diye gerekçelendirdi.

-Karar sonrasında basın toplantısında Başkan Powell şu konuların da altını çizdi:

“-Enflasyon, büyümedeki ve işsizlikteki gelişmelere artık çok tepki vermiyor.

-Ücret artışları çok kademeli gerçekleşti.

-Enflasyonun trendi FED’e sabırlı olabilmesi için alan yaratıyor.

-2019 büyüme beklentisindeki revizyonun nedenlerinden biri küresel zayıflama.

-Ekonomi 2019’da beklediğimiz kadar iyi olmayabilir.”

FAİZE FREN TESCİLLENDİ

-Dolayısıyla ekonomik gelişmelere dayalı, herhangi bir toplantıda faiz artırılabileceği gibi, artırılmayabilir de. Yeni yılda artık her faiz kararı sonrası basın toplantısı yapılacağından bu FED’e hareket kabiliyeti kazandırıyor.

Doğrudan doların değerini, ABD faizlerini ve finansal varlıklarını etkileyen “ayağı faiz artırım gazından çekip frene basma” olayı tescil edildikten sonra piyasaları beklenenden fazla etkiledi.

PİYASALARA ETKİSİ FAZLA

-En fazla etkisi borsalarda ve petrol üzerinde ortaya çıktı. Sert satışlar ve sert fiyat düşüşleri yaşadık.

-Dolar elbette değer kaybetti. Cuma günü 97.705’i gören Dolar Endeksi dün 95.655’e kadar indi.

-ABD 10 yıllıklarının faizi de Cuma günü yüzde 2.913’ten yüzde 2.750’ye geriledi.

-Dolara alternatif olan ve dolarla fiyatlanan altının ise önü açıldı. Bizzat doların değerinin düşmesi aynı oranda altının değerinde artış yapabiliyor.

Ayrıca ABD faizlerinin düşmesi de sığınılacak alternatif liman olarak altını öne çıkarıyor. ABD’de hem para birimi zayıflıyor hem de faizler düşüyor. Amerikan varlıklarına yatırım daha baştan düşük getiriye veya getirisizliğe razı olmayı gerektirebilir.

-Altın fiyatları da 14 Aralık Cuma günü 1241.30 dolardan günü kapatmışken dün 1260.90 dolara yükseldi. Bu düzeyi ile altın haziran ayı başındaki değerlerini yakaladı.

ALTIN, PORTFÖY YATIRIMI GİBİ

Altına Türkiye’de yatırım yapmak ise aynı zamanda hem dolara hem de TL’ye yatırımı içeriyor. TL karşısında doların artması durumunda altın yatırımcısı dünyadaki getirinin üzerinde kazanabiliyor. Çifte kazanç elde edebiliyor.

-TL karşısında doların son aylarda olduğu gibi gerilemesini sürdürmesi halinde ise altın yatırımcısı yurtdışı getirileri sıfırlandığı gibi, zarara da uğrayabiliyor. Bu durumda da çifte kayıp söz konusu.

-Kazanç veya kayıp vadeye, zamana, altının dünya değerine, dolara ve TL’nin değerine bağlı bulunuyor. Bir anlamda tek başına altına yatırım portföy yatırımı gibi bir şey oluyor.