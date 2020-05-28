Bayram tatilinde 6.81'den 6.72'ye gerileyen dolar/TL dün yeniden 6.77 seviyesine tırmanmıştı.

Dolar yeni güne de 6.7824'ten başladı.

Gündemi koronavirüse ilişkin haber akışı belirlemeye devam ediyor. Dünya genelinde ekonomilerin yavaş yavaş açılmaya başlaması risk algısını düşürüyor.

Bunun yanında bugün ABD ilk çeyrek büyüme verisi de takip edilecek.