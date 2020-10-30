Dün yurtiçinde piyasalar Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapalı olsa da yurtdışı işlemlerde dolar/TL 8.33'ü aşarak rekor kırdı.

Gece saatlerinde dolar düşük hacimli piyasada 8.3383 lirayla yeni zirvesini gördü.

Dolar güne 8.3220, Euro ise 9.7240 liradan başladı.

KORONA KORKUSU ARTARAK DEVAM EDİYOR

Dünyada piyasaların yönünü koronavirüs salgını belirlemeye devam ediyor. Son olarak önceki gün Almanya ve Fransa'nın artan vakalar ışığında yeni kısıtlamalar getirmesi yatırımcının risk iştahını kaçırdı.

Vaka sayıları arttıkça ikinci dalganın beklenenden daha şiddetli olacağı beklentisi de artıyor.