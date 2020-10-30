Merkez Bankası(TCMB) BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda bugün gecelik fonlama sağlamayacağını açıkladı. Banka her sabah saat 9'da BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda ilgili gün sağlayacağı tutarı açıklıyor. TCMB bugün ise ilgili tutarı sıfır olarak belirledi.
Hali hazırda fonlama kompozisyonunda yüzde 10.25 seviyesindeki politika faizi kullanılmıyor. Gecelik vadede yüzde 11.75 seviyesindeki BIST fonlamasının ise bugün yapılmayacak olması bankaların yüzde 14.75 seviyesindeki GLP faizine yönlenmesi anlamına geliyor.
Atılan adımlar çerçevesinde bankalar Geç Likidite Penceresi'ne de belli tutarlarda yönlendirilecek ve ağırlıklı ortalama fonlama faizi ile BIST repo faizleri hızlı şekilde yükselecek.
TCMB'nin ilgili likidite adımı sonrasında dolar/TL 8.32'li seviyelerden 8.27'ye kadar geriledi. TCMB Başkanı Murat Uysal bu hafta enflasyon raporunda yaptığı açıklamalarda, TCMB'nin 500 baz puan sıkılaştırmaya gittiğini, sıkılaştırmanın halen devam ettiğini söylemişti.
Uysal, "Atılan adımların da etkilerini izleyerek önümüzdeki dönemde politika faizi dahil elimizdeki tüm araçlarla gerekli adımları atabiliriz" demişti.
TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Çarşamba günü itibarıyla yüzde 13.08 seviyesinde. Temmuz ortasından beri 550 baz puan civarında sıkılaştırmaya gidildi ve ilgili faiz 2020'de uygulanan en yüksek oran oldu. TCMB'nin bugünkü adımı ve GLP kullanımının belirginleşmesi gecelik faizlerin ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin daha hızlı yükseleceği anlamına geliyor.
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