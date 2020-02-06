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Dolar kuru, şubat ayının ilk işlem haftasında 5.98 TL seviyelerindeki durağan seyrini sürdürüyor. Koronavirüs kaynaklı endişelerin hafiflemesiyle küresel risk iştahı yeniden artarken, içeride Suriye kaynaklı jeopolitik riskler izleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'te Türk askerine yönelik saldırının Türkiye için Suriye'de yeni bir dönemin miladı olduğunu belirtirken, rejime bağlı birliklerin Şubat ayı içerisinde gözlem noktalarının gerisine çekilmemesi halinde Türkiye'nin "bu işi" bizzat kendisinin yapmak zorunda kalacağını söyledi.

Analistler olası bir askeri operasyon ihtimaline rağmen rejimin destekçisi Rusya ve İran'a yönelik mesajların ılımlı olması nedeniyle henüz piyasalar açısından endişeli bir durumun olmadığını belirtiyor.

Petrol fiyatlarının 70 dolar üzerinden 55 doların altına gerilemesiyle TL üzerindeki pozitif ayrışma devam ederken Türkiye'nin CDS primi 240 baz puan altına indi.

6 Şubat sabahı dolar kuru 5.9828 TL'den işlem görüyor. Dolar endeksinin son 2 ayın zirvesine çıkarak 98 puanın üzerine çıkmasıyla euro değer kaybetti. Euro/TL 6.60 altına çekildi. Spot altın fiyatı da düşerken gram altın fiyatı bir ara çıktığı 305 TL seviyesinden 298.90 TL'ye indi.

Piyasalarda jeopolitik risklerin yanı sıra yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri takip edilecek.