Dolarda son durum

19 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar/TL, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump arasındaki görüşme sonrası iyimser havanın ardından küresel risk iştahının artmasıyla hafif aşağı yönlü seyrini sürdürüyor.
Geçen haftayı 5.74'lerden kapatan dolar, dün 5.72'lere kadar indi. Aşağı yönlü harekette ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik iyimser hava ve Çin'den yıllar sonra gelen faiz indiriminin gelişen ülke kurlarına destek olması etkili oldu.
Analistler, piyasalarda satın alınacak bir haber akışı olmadığına dikkat çekerken artan küresel risk iştahının ve görece ucuz ve getirisi yüksek olan TL varlıkları olumlu etkilediğini belirtiyor. Borsa da dün 106 bin puanı aşarak yılın en yüksek seviyesini gördü.
19 Kasım sabahı dolar, 5.74 TL'den el değiştiriyor. Altındaki sakin seyir de sürüyor. Spot altının onsu 1470 dolardan, gram altın 271 TL'den işlem görüyor.
Öte yandan, ABD ile ilişkilerde henüz tam olarak netliğe kavuşmayan S-400 ve yaptırımlara dair gelişmenin olmaması gözleri 12 Aralık'ta toplanacak TCMB Para Politikası toplantısına çeviriyor. Son 3 toplantıda 1000 baz puan faiz indiren TCMB'nin bir faiz daha indirmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta sonunda yaptığı açıklamalarda faiz oranlarının daha da ineceğini belirterek, 2020'de enflasyonun da tek haneli rakama gerileyeceğini söyledi.
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