Dolar/TL, Asya piyasalarında gece 6.40 seviyesine yaklaşıp 5.80'e gevşedi. TL'nin sığ piyasadaki kayıpları yüzde 15'i buldu. ABD ve Çin arasında artan ticaret gerilimi ABD Başkanı Donald Trump, ABD şirketlerinin Çin'den çekilmelerini ve alternatif aramalarını istedi. Asya piyasalarında sert satışlar yaşanırken endeksler düştü ve döviz piyasalarında da dalgalanmalar yaşadı.

Off shore yuan, dolar karşısında yüzde 1'e yakın değer kaybederek 7.19 üzerine çıktı ve 2010 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Yuanda yaşanan hareket güvenli liman arayışıyla Japon yeni (JPY) cephesini de tetikledi. Yen yükselirken, hisse senedi ve tahviller düştü.

Asya'da sığ piyasada Japon yatırımcının TL'deki stop - loss emirlerinin çalışmasıyla TL'deki uzun pozisyonları kapandı ve TL'deki kayıp derinleşti.

Dolar/TL de paralel olarak, yuan ve yen kaynaklı hareketle gece 1 ila 1.30 arasında sert yükseldi ve 5.77 seviyesinden 6.3953'e kadar gelerek 2018 ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dolar kuru ardından 5.80 seviyesine geriledi.

Çin Merkez Bankası yuan fiksingi beklenenden daha yüksek tutarak 7.0570 olarak belirledi. Beklenti 7.06 üzerindeydi.

26 Ağustos sabahı dolar 5.80 üzerinde güne başlıyor. Euro 6.45 üzerinde. Spot altın fiyatı ise 1555 dolara kadar yükseldikten sonra 1540 seviyesinde. Gram altın fiyatı 288 lira seviyesinde.

Ticaret savaşı Çin'in 75 milyar dolarlık ABD ürününe ek vergi getirmesi ve Trump'ın da misilleme yapmasıyla geçen hafta daha da derinleşmişti.

Trump "1 Ekim'den başlamak üzere Çin'den gelen ve şu anda yüzde 25 gümrük vergisi uygulanan 250 milyar dolarlık ürüne yüzde 30 oranında vergi uygulamaya başlayacağız. Ayrıca halihazırda yüzde 10 vergi uygulanan 300 milyar dolar değerindeki Çin ürünü de 1 Eylül itibariyle yüzde 15 oranında vergilendirilmeye başlanacak. Bu konuya ilginiz için teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Trump dün attığı bir başka Twitter mesajında da Fed Başkanı Powell mı yoksa (Başkan) Şi mi daha büyük düşman? demişti.