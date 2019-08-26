26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Stop Loss ne demek, ne anlama geliyor? Stop Loss Emri nasıl verilir? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Günümüz ekonomisinde önemli bir kavram olarak öne çıkan "Stop Loss" kelimesini sizler için araştırdık.
STOP LOSS NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
Stop loss yani zarar kes bir menkulun değerine yönelik belirlenen seviyeden satış emridir.
Stop loss emri, döviz başta olmak üzere yatırım yapılan menkulün anlık fiyatının yatırımcının belirlediği seviyeye ulaştığında pozisyonun otomatik olarak kapanmasını sağlar.
Yatırımcı bu sayede stratejisine göre riske etmek istediğiniz tutarda pozisyona limit koymuş olur.
Uzun (long) pozisyonlarda yani yatırım yapılan menkulün değer kazanacağı düşünülerek açılan pozisyonlarda, zarar kes noktası yatırımcının zararını durdurmak için belirlediği noktadır ve fiyatlama bu seviyeye geldiğinde satış gerçekleşir.
Kısa (short) pozisyonlarda ise kişi/kurum yatırım yapılan menkulün fiyatının düşmesi sayesinde kazanacaktır. Fiyatın yükselmesi durumunda zarar edeceğinden zarar kes noktası belirleyerek satış emri oluşturabilir.
Örneğin, Fransız bankası Societe Generale, ağustos ayı başında 5.53'ten işlem dolar/TL'de kısa pozisyon alacağını belirtmiş ve 4.70 seviyesini hedef olarak belirlemişti. Stop loss noktası ise 5.8091'di. Banka dün gece yaşanan kur hareketinde 5.8091'in aşılmasıyla zarar - kes noktasına ulaşmış ve pozisyonunu kapatmış oldu.
STOP LOSS EMİRLERİ NASIL VERİLİR?
Zarar-kes emri kullanılan forex platformu üzerinden kolaylıkla verilebilir. Teminat bedeli dikkate alınarak seviyeleri belirleyebilir ve pozisyonunuzu sınırlandırarak, alım emirleriyle birlikte kademeli olarak da planlama yapabilir ve pozisyonunuzun otomatik olarak kapanmasını sağlayabilirsiniz.
Bununla birlikte stop loss için ilgili menkulün fiyatında sabit bir seviye oluşturmak mecburi değil.
Fiyatlamadaki uzaklığa yönelik de emir oluşturabilir. Yatırım araçlarındaki en küçük değişimi ve alım - satım fiyatları arasındaki makası ölçen "pip" üzerinden de noktalar belirleyebilir.
Örneğin dolar/TL'de uzun pozisyon alan bir yatırımcı 100 pips düzeyinde stop-loss belirlemiş olsun. Fiyat 5.5100 düzeyinden 5.5000'ye indiğinde emir devreye girecek ve satış gerçekleşerek yatırımcının pozisyonu kapanacaktır. Öte yandan, fiyat 5.5500'a çıkıp 5.5400'a indiğinde de satış gerçekleşerek pozisyon kapatılacaktır.
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