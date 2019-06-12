12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar, dün hareketli bir gün geçirirken 5.80 etrafında çift yönlü dalgalandı. S-400 meselesiyle ilgili gelen haberlerle dolar/TL 5.84'ü test ederken, günü 5.79 ile kapattı.
Mayıs ayında ortaya koyulan ve "ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi" başlıklı karar önceki gün ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Bu kararla, Türkiye'ye S-400 alımını iptal etmeyip Temmuz ayında gelebilecek S-400 teslimatını kabul etmesi durumunda yaptırım uygulanması çağrısında bulunuluyor.
ABD Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın alma planları nedeniyle F-35 programına katılımını kademeli olarak sonlandırmaya çalışırken, Pentagon Türkiye'nin F-35 pilotlarının artık Arizona'daki ABD hava üssünde uçmadığını açıkladı. Kremlin ise Rusya'nın S-400 füze savunma sistemlerini Türkiye'ye Temmuz ayında teslim etmeyi planladığını duyurdu.
ABD Savunma Bakanı Vekili Partick Shanahan ise son açıklamasında yarın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Türkiye ile ABD arasındaki S-400 krizi konusunda bir görüşme yapacağını açıkladı. Shanahan, “F-35 eğitimleri konusunda bazı faaliyetleri durdurduk. Bakım faaliyetlerinden herhangi birini henüz askıya almadık” dedi
Piyasaya büyük oranda ABD-Rusya-Türkiye ilişkilerinin yön verdiği belirtilirken uzmanlar kurda 5.75'in altı için de ABD konusunda Türkiye lehine bir adım olması gerektiğini belirtiyor. PPK toplantısında ise ağırlıklı olarak sıkılaştırma adımları izlenecek.
Analistler Fitch açıklamalarının da tedirginlik yarattığını, diğer taraftan yarınki PPK toplantısı öncesi bir miktar pozisyon azaltma hareketinin de gözlenmiş olabileceğini belirtiyor.
Dolar kuru bu gelişmeler ışığında 12 Haziran'da 5.81 seviyesinden güne başladı.
Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu hafta gerçekleştirdiği dört ihale ile piyasadan öngörüsünün üzerinde borçlanırken, maliyetler geriledi; dolar/TL gün içinde iki yönlü dalgalanırken, TL öğleden sonra benzerlerinden negatif ayrıştı.
Bu ay toplam 11.4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 9.3 milyar TL'si piyasadan toplam 12 milyar TL'lik iç borçlanma programlayan Hazine, piyasadan 10.06 milyar TL, kamu dahil toplamda ise 13.1 milyar TL borçlandı.
Gelecek hafta yapılacak 500 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı ile Haziran ayı borçlanma programı tamamlanacak. Hazine bugün 21 Nisan 2021 itfalı iki yıl vadeli altı ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ile 6 Ağustos 2025 itfalı altı yıl vadeli altı ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvili yeniden ihraç etti.
İki yıllık gösterge tahvil ihalesinde borçlanma maliyeti bir ay önceki ihaledeki yüzde 25.31'e göre 248 baz puan gerileyerek yüzde 22.83 oldu.
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