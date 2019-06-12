12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile Pentagon’da bir araya gelen ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan, görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
AA'nın haberine göre; Cuma günü Akar’a gönderdiği ve Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına katılımına ilişkin değerlendirmeleri içeren mektuba yanıt alıp almadığı sorulan Shanahan, “Bu konunun artık haftalık olarak güncellediğimiz bir konu haline geldiğini düşünüyorum. Yarın Bakan Akar’la ilerleme konusunda birbirimizi bilgilendireceğimiz bir telefon görüşmesi yapacağım. Eğitimler konusunda bazı faaliyetleri durdurduk. Bakım faaliyetlerinden herhangi birini henüz askıya almadık. Yarın ne tür bir ilerleme kaydettiğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunacağımızı umuyorum. Şu anda ifade edeceklerim bunlar.” dedi.
"ARAPLARA SİLAH SATMAZSAK RUSYA VE ÇİN’DEN ALIRLAR"
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre'yi baypas ederek Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) büyük bir silah satışına onay vermesine yönelik soruları yanıtlayan Shanahan’ın Rusya ve Çin’i işaret etmesi dikkat çekti.
Shanahan şu ifadeleri kullandı:
“Suudi Arabistan ile BAE ile ilgili durum şudur: Kendilerini savunmaları için onlara nasıl bir dış askeri satış yapıyoruz? Gerçekten de tüm bunların merkezinde bu yüksek tehdide (İran tehdidi) yanıt vermek var. Daha sonra ise ikinci olarak güçlü müttefikleri olan ABD’den alamazlarsa güvenlikleri için gidip Çin ya da Rusya’ya gidecekler.”
Shanahan, Trump’ın Kongre'yi baypas etme kararını destekleyip desteklemediğine ilişkin bir soruyu ise “Benim tercihim her zaman sürecin işlemesi yönünde.” diyerek geçiştirdi.
POLONYA’YA FÜZE SAVUNMA ÜSSÜ
Aynı toplantıda bulunan ve ABD’nin Polonya’da füze savunma üssü inşasına ilişkin bir soruya yanıt veren ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı John Rood, “Polonya’da füze savunma üssü inşa etme konusunda kararlıyız. Planımız onu Füze Savunma İnceleme Belgesi gereğince tamamlamaktır.” dedi.
Rood inşaatın devam ettiğini, bazı gecikmeleri giderdiklerini belirtti.
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