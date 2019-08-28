28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar/TL, dün sabah saatlerinde ABD vadelilerin toparlanmasıyla önceki günkü kayıplarını bir bölümünü diğer gelişmekte olan paritelerle birlikte geri aldı.
ABD ve Çin arasındaki tırmanan ticaret gerilimindeki yeni adımlara dair ilk şokun atlatılması ve tarafların diyaloğa açık demeçlerinin ardından hava iyimsere döndü. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada Çin'le anlaşma olasılığı bulunduğunu ve Pekin yönetiminin samimi olduğuna inancını ifade etmişti.
İhracat dayalı ekonomisi olan Çin de kur savaşı ve manipülasyonu beklentilerinin dile getirildiği dönemde yuan fiksingi beklentilerin üzerinde yaparak iyimser havaya destek oluyor.
Lakin, yaşanan gelişmelerle dün sabah ilk işlemlerde 5.80'lere inen dolar kuru, Asya kaynaklı 6.39'un görüldüğü gün kapalı olan Londra piyasasının açılmasıyla 5.85 seviyesini test etti ancak kalıcı olamadı. Kapanış 5.82'lerden gerçekleşti.
28 Ağustos gününe dolar/TL 5.83 üzerinde yukarı yönlü başlıyor. Euro 6.45 üzerindeki seyrini sürdürüyor. Gram altın fiyatı dün gördüğü 289 lira üzeri zirveden 1 lira düştü ve 288 TL'den işlem görüyor.
Analistler kurdaki yönlü harekette TCMB'nin zorunlu karşılıklı hamlesi ve gevşemeye dönük para politikası ihtimali nedeniyle risklerin artmasına bağlarken, ABD ile ilişkilere yönelik endişelerin azalması ve şu andaki yüksek faize rağmen küresel resesyon endişeleri, Hong Kong'daki gelişmeler, Arjantin'deki stres ve jeopolitik risklerle TL'nin satış baskısı altığında olduğunu belirtiyor.
Türkiye'nin 5 yıllık cds primi halen 410 bp üzerinde seyrediyor.
Piyasalarda dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti izlendi. Liderler Suriye konusunda ortak mesajlar verirken, S-400'lerin 2. teslimatı da başladı. AFP ve Reuters ajansları terör örgütü YPG'nin Türkiye'nin Suriye sınırından çekilmeye başladığını bildirdi. Fırat'ın doğusu için planlanan harekat piyasaların radarında kalmayı sürdürüyor.
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