Dolarda son durum

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Dolar kuru bir süredir 8.60 - 8.70 arasındaki dar bantta hareket etmeyi sürdürüyor. analistler aşağı yönlü hareket için 8.64, yukarı yönlü hareket için 8.71 seviyesinin izleneceğini belirtiyor.

Dolar, 12 Temmuz haftasına 8.66 seviyesinden başlarken gözler, çarşamba günü faiz kararının verileceği TCMB'nin PPK toplantısında olacak.

Enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde seyretmeye devam ederken piyasada TCMB'nin faiz indirimine başlaması beklenmiyor.

Bugün yurt dışında önemli bir veri akışı bulunmazken içeride işsizlik, konut satışları ve kabine toplantısı takip edilecek.