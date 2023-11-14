Gazze hükümeti açıkladı: 11 bin 240 kişi yaşamını yitirdi

Gazze’deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail’in saldırılarında 198 sağlık, 21 sivil savunma çalışanı ile 51 gazetecinin de öldürüldüğü kaydedildi.

4 BİN 630'U ÇOCUK

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana 11 bin 240 Filistinliyi öldürdüğü aktarılan açıklamada, ölenlerden 4 bin 630’unun çocuk, 3 bin 130'unun da kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, yüzde 70’i kadın ve çocuk olmak üzere yaralı sayısının 29 bine ulaştığı ve Gazze Şeridi’nde 1 milyon 500 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.