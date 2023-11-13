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        Haberler Dünya Ortadoğu Hamas: 70 rehineyi bırakmaya hazırız

        Son dakika haberi Hamas: 70 rehineyi bırakmaya hazırız

        Hamas, çatışmaya 5 günlük ara verilmesi halinde, 70 kadın ve çocuğu bırakmaya hazır olduklarını açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.11.2023 - 23:39 Güncelleme: 13.11.2023 - 23:39
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        Hamas: 70 rehineyi bırakmaya hazırız
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        İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas baskınını bahane ederek Gazze'ye karşı saldırı başlatmasından bu yana 37 gün geçti. 11 binden fazla Filistinli kayatını kaybederken, 30 binden fazlası da yaralandı.

        Bir yandan da Hamas'ın rehineler için pazarlıkları devam ediyor.

        HAMAS, 5 GÜNLÜK ARAYA 70 REHİNE BIRAKMAYA HAZIR

        Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları, İsrail'in çatışmaya 5 günlük ara vermesi halinde, 70 kadın ve çocuğu bırakmaya hazır olduklarını söyledi.

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