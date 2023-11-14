İzlanda'da volkanik patlama riski yüksek
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda sismik hareketlilik nedeniyle 900'e yakın deprem meydana geldi. Uzmanlar magma nehrinin hala aktif olduğunu belirtti. Ortaya dikkat çeken manzaralar çıktı
Giriş: 14.11.2023 - 00:15 Güncelleme: 14.11.2023 - 01:08
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İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda sismik hareketlilik nedeniyle yüzlerce kişi bölgeyi terk etti.
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Meydana gelen depremler nedeniyle yollarda yarıklar oluştu.
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