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        Haberler Dünya Avrupa İzlanda'da volkanik patlama riski yüksek

        İzlanda'da volkanik patlama riski yüksek

        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda sismik hareketlilik nedeniyle 900'e yakın deprem meydana geldi. Uzmanlar magma nehrinin hala aktif olduğunu belirtti. Ortaya dikkat çeken manzaralar çıktı

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 14.11.2023 - 00:15 Güncelleme: 14.11.2023 - 01:08
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          İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda sismik hareketlilik nedeniyle yüzlerce kişi bölgeyi terk etti.

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          Meydana gelen depremler nedeniyle yollarda yarıklar oluştu.

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