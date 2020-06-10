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Küresel piyasalar Fed'in dün başlayan ve bu akşam sonlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak yönlendirmeleri bekliyor.

Piyasaların ana gündemi bilançosunu rekor düzeye çıkaran Fed'in getiri eğrisi üzerindeki kontrolü olacak. Analistler bu konuda sözlü yönlendirmenin de olabileceğini belirtirken toplantı sonrası dolardaki trendin de etkilenmesi bekleniyor.

Pandemi nedeniyle oluşan küresel durgunluk sonrası dolar likiditesini artırmak için çeşitli adımlar atan Fed'in politikaları sonrası Dolar endeksi 100 puanın üzerinden 96.5 altına kadar indi.

Türkiye'nin Merkez Bankası ve BDDK ile aldığı önlemlerle birlikte doların da küresel anlamda değer kaybıyla dolar/TL t7.26'dan dönerek 6.60'lara kadar gerilemişti. Kur, son dönemde hafif yukarı yönlü hareketini sürdürse de 6.80 altında işlem görmeye devam ediyor.

10 Haziran sabahı dolar kuru 6.7858 TL'den işlem görüyor. Türkiye'de bugün açıklanacak en önemli veri ise işsizlik rakamları olacak.

Öte yandan, Türkiye'nin kur üzerinde baskı oluşturan cari açığında önemli bir paya sahip olan enerji piyasasında, 45 doları test eden petrol fiyatları yeniden 40 doların altına indi ve 38 dolar seviyesine çekildi.

Fed'in toplantısı öncesinde altın fiyatlarında ise yukarı yönlü hareket var. 1585 direncini kıramayan spot altın tekrar 1700 dolara çıktı ve 1715 dolardan işlem görüyor. Gram altın fiyatı ise 366 TL'ye indikten sonra yeniden 375 TL seviyesini test ediyor.