Dolarda gözler merkez bankalarında

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AB'den yaptırım çıkmaması ve ABD'nin olası senaryolar arasında yumuşak olarak görülen yaptırım kararının ardından dolar/TL 7.85 civarında sınırlı dalgalı bir grafik sergiliyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i de geriledi ve dün 365 puanın altında kapattı.

Piyasaların gündeminde ise iki önemli madde var. TCMB Başkanı Naci Ağbal, bugün 2021 Yılı Para ve Kur Politikası Metnini sunacak ve ilk kez kameraların karşısına geçecek.

24 Aralık'ta yapılacak PPK toplantısı öncesi TCMB'nin iletişimi ve Ağbal'ın gelecek döneme ilişkin politika yönlendirmelerinin izleneceği toplantıda şeffaflık ve öngörülebilirlik mesajları da bekleniyor.

Günün ikinci gündemi ise yılın son FED toplantısı olacak. FED'in faizlerle ilgili herhangi bir adım atmasının beklenmediği toplantıda Başkan Powell'ın basın toplantısı önem taşıyor. FED'in vadesi gelen tahvillerin değişimiyle ilgili açıklama bekleyen piyasalar varlık alım programı ve ekonomideki gidişatla ilgili mesajları bekliyor.