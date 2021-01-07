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ABD'nin Georgia eyaletinde tekrar edilen seçimler küresel piyasalarda riskten kaçışı tetiklerken dolar/TL ise sert düşerek 7.30 altını zorluyor.

Dolar/TL dün dar bantta küresel piyasalara paralel her iki yönlü dalgalanmasının ardından 7 Ocak sabahı güne 7.3130 seviyesinde güne başlıyor. Analistler, dolar kurunun 200 günlük hareketli ortalama olan 7.31'i kalıcı olarak kırmasının kurdaki düşüş trendi için önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Piyasalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) ve ekonomi yönetiminin ortodoks politikalara ve piyasa dostu uygulamalara devam edeceği beklentisiyle TL'de ve TL cinsi yatırım araçlarında son 5 yıldır neredeyse aralıksız gerçekleşen değer kaybının duracağı beklentisi hakim.

2019 yılını 5.95 civarında tamamlayan dolar/TL Kasım başında ekonomi yönetimi değişmeden önce 8.58'e kadar yükselmişti. TL, dolar karşısında Kasım ayı başından günümüze kadar yüzde 15 değer kazandı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300

baz puanın altına kadar geldikten sonra küresel riskten kaçışla sınırlı yükselişte.

Yabancı payının geçtiğimiz yıl yüzde 3-4 aralığına kadar gerilediği borçlanma piyasasında, Hazine bu hafta başladığı ve 6 ay sürecek yüklü borçlanma döneminin ilk 4 ihalesinde yaklaşık 16.8 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.