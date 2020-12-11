Dolar haftanın son günü yükselişte

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Dolar/TL bir süredir yatay hareket ettiği 7.80 bandından haftanın son günü olan 11 Aralık'ta 10 kuruşluk bir sıçramayla 7.90 seviyesine yükseldi.

Kur cephesinde uluslararası gelişmeler izlenirken ABD'nin Türkiye'ye 'her an' yaptırım uygulayabileceğine dair dış kaynaklı haberler paritedeki artışta etkili oldu.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde ise Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı çıkmadı. Karar, mart ayında yapılacak zirveye ertelendi.

AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini gerekçe göstererek halihazırda iki TPAO yetkilisine yönelik kısıtlayıcı tedbir içeren listeye ekleme yapılmasını kararlaştırdı.

Sonuç bildirgesinde AB'nin Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesinde stratejik çıkar olduğuna vurgu yapılırken AB liderleri, Türkiye ve Doğu Akdeniz konusunu ABD ile eşgüdüm içerisinde yürütmek istediklerini de ifade etti.