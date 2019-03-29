29 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar kuru, ABD piyasalarında çarşamba günü 5.33 seviyesinden kapanan dolar kuru dün 5.6465 seviyesine kadar yükseldikten sonra 5.57 civarında dengelendi. Kur geniş bantta sık dalgalandı. Sık sık 5.50 altını ve 5.60 üzerini gördü ancak TL günü yaklaşık 4.5 puan zararla kapattı.
Kurdaki artışta dövizdeki düşüşte yurtiçi yerleşiklerin yüksek talebinin etkili olduğu belirtiliyor. Türkiye'deki yurtiçi yerleşiklerin değerli madenler dahil döviz varlıkları 179 milyar doları geçerek rekor kırdı.
29 Mart günü dolar 5.5760, euro 6.2770 ve sterlin ise 7.3285 TL'de.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası’nın pazartesi aldığı swap kararının yurtdışıyla ilgili olmadığını, Türk bankalarının Merkez Bankası ile işlem hacimlerinde limitin arttırılmasına yönelik olduğunu söyledi.
Albayrak, yurtdışı limitlerinin ağustosta belirlenen limit olarak devam ettiğini belirti. "Bankalar Birliği bununla ilgili açıklama yaptı. Yurtdışına ciddi rakamlarda Türk lirası tedariği söz konusu. Burada esas konu ne yaşandı da bu süreç ayrışmadan
kaynaklanıyor" dedi.
Öte yandan, swap faizi ise geçen hafta yüzde 24'ten yüzde 1200 dolaylarına çıkmasının ardından gecelik vadede yeniden yüzde 35 seviyesine geriledi. Swap piyasasındaki haftalık TL faizi ise yüzde 300 civarından yüzde 115'e indi.
Bankacılar yabancı bankaların aktiflerindeki bono tahvil, hisse senedi gibi, temettü alacakları ve benzeri TL bazlı varlıkları satmış olabileceğini belirtiyor. Borsa İstanbul 92 bin puan civarına gerilerken, 21 Mart tarihinde 147 bin puan üzerine çıkan bankacılık endeksi, 117 binleri görmesinin ardından hafif toparlanarak 120 bin puanın üzerine çıktı.
Piyasalarda seçim öncesi haftanın son işlem gününde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Jeopolitik riskler ve ABD ile ilişkiler izleniyor.
ABD'li dört senatör, ABD hükümeti Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini almayacağını doğrulayana kadar Ankara'ya F-35 savaş uçaklarının teslimatını yasaklayan tasarı sundu.
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