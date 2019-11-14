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Dolar, gece haber akışı sonrası hareketli

Dolar/TL, dün akşama doğru iyimser haber akışı sonrası 5.73 seviyelerine gerilerken Beyaz Saray'daki görüşme ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası sınırlı hareket yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmelerde iki ülkenin müttefikliğine vurgu yapılırken liderler toplantının verimli geçtiğini belirtti. Fed Başkanı Powell'ın kongredeki sunumunda ise ekonominin güçlü olduğuna dikkat çekilerek mevcut şartlarda uygulanan para politikasının süreceği belirtildi. Ticaret savaşında ise belirsizlik sürüyor. 14 Kasım günü dolar 5.7680 TL'de

14.11.2019 - 07:56 | Güncelleme: HABERTURK.COM / AjanslarDöviz
dolar beyaz saray

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme sona ererken piyasalarda gece sınırlı da olsa hareket yaşandı.

 

Trump, toplantının çok verimli geçtiğini söylediği açıklamasında Türkiye'nin ABD'nin çok iyi bir müttefiki olduğunu ve NATO'ya karşı da yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti. ABD ve Türkiye'nin güvenlik konularında birlikte çalıştığını söyleyen Trump, S-400 alımının ciddi bir zorluk olarak masada durduğunu yineledi ancak bunu çözebileceklerinin de altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ABD ile mutabakata bağlılıklarının sürdüğünü söyleyerek terörle mücadeleye dikkat çekti. "İlişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız" diyen Erdoğan, "uygun şartlarda Patriot alabileceğimizi söyledim." şeklinde konuştu. Erdoğan, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi konusunda da çalışmaların sürdüğünü, siyasi meseleler ile ticari konuların birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirtti.

Dün ABD basınında iki ülkenin ticari ortaklığına dair haberlerle dolar/TL akşam saatlerinde düşüşe geçmiş ve 5.73'lere dek inmişti. Fed Başkanı Powell'ın da açıklamalarının olduğu gece sığ piyasada kur 5.76'lara geldi.

14 Kasım sabahı dolar/TL 5.7680'den el değiştiriyor. Piyasalarda ise ticaret savaşı belirsizliğine dair haber akışı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları izleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell dün Kongre'deki sunumunda ekonomi rayında gittiği sürece mevcut para politikasının uygun olduğunu söyledi ve ekonominin güçlü olduğunu yineleyerek enflasyon ve istihdamdaki olumlu seyre vurgu yapması yatırımcıların dikkati çekti.

Powell istihdam piyasasının güçlü olduğunu, gelirlerin ve tüketici güveninin arttığını belirtti. Atılan adımların izleneceğini belirten Powell, enflasyonun hedefin altında kalıcı olmasının uzun vadeli enflasyon beklentilerini de düşürebileceğini ifade etti.

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