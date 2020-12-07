Dolarda gözler yeni verilerde

HABERTURK.COM

Dolar/TL, geçen ay ekonomi yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası indiği 7.50 - 8 seviyesi arasındaki hareketinde 7.80 bandındaki sakin seyrini sürdürüyor.

Yurt içi piyasalarda gözler açıklanacak yeni veri setlerinde olacak. Bugün ve Çarşamba günü açıklanacak hazine nakit dengesi ve Cuma günü belli olacak cari dengenin yanı sıra gözler çeyreklik işsizlik rakamlarına olacak.

Ayrıca Hazine iki yıl vadeli sabit kuponlu ve beş yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.

Dışarıda ise aşı ile ilgili gelişmeler, ABD'de çıkması beklenen teşvik paketi, Avrupa Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmeleri ve AB zirvesi'nde Türkiye ile ilgili olası yaptırım konusu takip ediliyor.

7 Aralık haftasında dolar/TL 7.8135 TL'den güne başlarken, euro 9.50'yi test ediyor. Gram altın fiyatı ise 461 TL'de