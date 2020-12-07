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Dolarda gözler yeni verilerde

Dolar/TL bir süredir dengelendiği 7.80 bandındaki hareketine 7 Aralık haftasının ilk işlem gününde de devam ediyor. Dolar/TL haftaya 7.8135 TL'den başlarken piyasalarda hazine nakit dengesi, cari denge izlenecek. Dışarıda ise gözler AB'nin Türkiye ile ilgili olası yaptırım kararı, ABD teşvik paketi ve koronavirüs aşısıyla ilgili gelişmelerde

07.12.2020 - 07:57 | Güncelleme: ABONE OL
Dolar son dakika! 7 Aralık dolar kuru - Haberler
HABERTURK.COM

Dolar/TL, geçen ay ekonomi yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası indiği 7.50 - 8 seviyesi arasındaki hareketinde 7.80 bandındaki sakin seyrini sürdürüyor.

Yurt içi piyasalarda gözler açıklanacak yeni veri setlerinde olacak. Bugün ve Çarşamba günü açıklanacak hazine nakit dengesi ve Cuma günü belli olacak cari dengenin yanı sıra gözler çeyreklik işsizlik rakamlarına olacak.

Ayrıca Hazine iki yıl vadeli sabit kuponlu ve beş yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.

Dışarıda ise aşı ile ilgili gelişmeler, ABD'de çıkması beklenen teşvik paketi, Avrupa Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmeleri ve AB zirvesi'nde Türkiye ile ilgili olası yaptırım konusu takip ediliyor.

7 Aralık haftasında dolar/TL 7.8135 TL'den güne başlarken, euro 9.50'yi test ediyor. Gram altın fiyatı ise 461 TL'de

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