Dolar'da gözlemlenen hareketlilik yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. 20 Aralık 2021 Dolar ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 20 Aralık Güncel dolar kuru...

20 ARALIK DOLAR KURU

20 Aralık saat 21:48 itibariyle 1 dolar 14.90 liradan, avro 16.86 liradan işlem görüyor.