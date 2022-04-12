12 Nisan Salı gününde gün içinde en yüksek 14,68 olan dolar kuru güne %0,12 artış ile başladı. Hafta başından itibaren dolar kurunda sakin seyir sürüyor. İşte, 12 Nisan Salı günü güncel dolar kuru...

12 NİSAN 2022 DOLAR KURU

12 Nisan Salı saat 10.30 itibarıyla 1 dolar 14,67 liradan işlem görüyor.