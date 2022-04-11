11 Nisan Pazartesi gününde gün içinde en yüksek 14,75 olan dolar kuru güne %-0,06 düşüş ile başladı. Hafta başından itibaren dolar kurunda sakin seyir sürüyor. İşte, 11 Nisan Pazartesi günü güncel dolar kuru...

11 NİSAN 2022 DOLAR KURU

11 Nisan Pazartesi saat 10.30 itibarıyla 1 dolar 14,73 liradan işlem görüyor.