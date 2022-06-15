Dolar kuru bugün ne kadar? 15 Haziran 2022 dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? Canlı dolar-euro alış ve satış fiyatları

Dolar kuru bugün ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Doların küresel olarak güçlenmesinin ardından dolar/TL kuru dün 17.25'in üzerini görmüştü. FED faiz kararının açıklanmasının ardından piyaslarda hareketlilik yaşanması bekleniyor. Bilindiği üzere dolar kurunun 17 TL seviyesini aşmasının ardından gram altın fiyatı da bin liranın üstüne çıkmıştı. İşte, 15 Haziran dolar alış-satış fiyatlarında son durum…

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

Dolar kuru güne 17,26 seviyesinden başladı. Güncel dolar kuru fiyatları, yüzde 0,06 düşüş yaşarken 15 Haziran saat 9:45 itibariyle anlık olarak 17,25 liradan işlem görüyor. Canlı dolar kuru gün içerisinde en yüksek 17,29 TL seviyesine ve en düşük 17,21 seviyesini gördü.

15 HAZİRAN EURO NE KADAR?

Euro kuru güne 18,01 seviyesinden başladı. Güncel Euro kuru fiyatları, yüzde 0,52 yükseliş yaşarken 15 Haziran saat 9:45 itibariyle anlık olarak 18,10 liradan işlem görüyor. Canlı Euro kuru gün içerisinde en yüksek 18,12 TL seviyesine ve en düşük 17,96 seviyesini gördü.