Dolarda son durum

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Fed'in aralık itibarıyla faiz artırımlarında frene basabileceğine yönelik beklenti piyasalarda etkili olmaya devam ediyor.

Fed'in 2 Kasım'da 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, son gelen ekonomik verilerin durgunluğa işaret etmesiyle aralıkta artırım hızını 50 baz puana düşürme ihtimali fiyatlanmaya başladı.

Bu beklentinin etkisiyle dolar endeksi 5 haftanın ardından 110 seviyesinin altına geriledi. Dolar/TL ise bu harekete görece tepkisiz kaldı.

Dolar güne 18.60 liradan başladı. Euro/dolar paritesinin 20 Eylül'den bu yana ilk kez 1'i aşmasıyla Euro/TL de 18.76'ya çıktı.

Bugün yurtdışında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, yurtiçinde ise Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon raporu takip edilecek.