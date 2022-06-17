Dolarda son durum

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Fed, önceki akşam 75 baz puanlık faiz artırımına giderek 1994'ten bu yana ilk kez 75 baz puanlık faiz artırım kararı aldı. Bunun ardından dün dolar/TL 17.25'ten 17.32'ye kadar yükseldi.

Dolar yeni güne 17.30, Euro ise 18.21 liradan başladı.

Fed'in faiz artırımı beklentilere paralel gerçekleşti. Geçen cuma ABD'de mayıs ayı enflasyonunun yüzde 8.6 ile 41 yılın zirvesine yükseldiği açıklandı. Enflasyonun beklentiyi aşmasıyla ise piyasalarda 75 baz puan artırım fiyatlanmaya başlamıştı.

Fed'in ardından dün ise İngiltere ve İsviçre merkez bankaları da faiz artırımlarına gitti.