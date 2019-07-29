Dolar/TL,haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,6410 seviyelerinde dengelendi. Geçen haftanın son işlem gününde 5,6184'ye kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 5,6719'dan tamamladı. İşte 29 Temmuz güncel dolar fiyatı

DOLAR NE KADAR? 29 TEMMUZ

Dolar/TL yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 altında 5,6410 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 azalışla 6,2770 seviyesinden alıcı buluyor.

Sterlin/TL 6,9637 ile son 5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,9 azalışla 6,9760 seviyesinde dengelendi.

İngiltere'de yeni hükümetin belli olması sonrası Brexit konusundaki belirsizliklerin devam etmesi, avro ve sterlin üzerinde baskı oluşturuyor. Sterlin/dolar paritesi 1,1261, avro/dolar paritesi de 1,1102 ile Mart 2017'den bu yana en düşük seviyelerini gördü.

Dolar endeksi yatay bir seyirle 98,02 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de mortgage onayları ve ABD'de Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,6180 desteğinin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanacağını söyleyen analistler, olası yükselişlerde 5,6850'nin direnç konumunda olacağını dile getirdi.