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Dün 6.70 liranın üzerine tırmanan dolar bu seviyede tutunamadı. ABD'de işsizlik maaşı başvurularının 6.6 milyonla yeni bir tarihi rekor kırması üzerine ise 6.65'e geriledi.

Dolar yeni güne 6.6336'dan başladı. Dolardaki görece gevşemede Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol fiyatı ve arzı konusunda anlaşmaya varacağına dair güçlenen beklenti de etkili oldu.

MART ENFLASYONU AÇIKLANACAK

Doların seyrinde koronavirüs salgını ve salgının ekonomik etkileri belirleyici olmaya devam ediyor. Dün 6.70'in üzerinde tutunamamasına rağmen genel olarak küresel dolar talebi gücünü koruyor. Dolar endeksi hala 100'ün üzerinde seyrediyor.

Bugün açıklanacak veriler arasında TÜİK'in saat 10.00 açıklayacağı mart ayı enflasyonu öne çıkıyor.