Geçen hafta Fed'in beklenenden 'şahin' bulunan açıklamalarıyla başlayan dolardaki yükseliş kritik bir noktaya geldi.

Dolar/TL yeni güne 8.79'dan başladı. Bugün 8.80 seviyesinin kırılıp kırılamayacağı takip edilecek.

Bunun yanında Fed Başkanı Jerome Powell bugün Fed'in koronavirüs salgınının başlarında uygulamaya konan acil durum fonlama politikalarına ilişkin değerlendirmede bulunacak. Söz konusu açıklama TSİ 21.00'da yapılacak.