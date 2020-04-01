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Geçtiğimiz haftayı 6.46'dan kapayan dolar/TL, doların tüm dünyada güçlenmeye devam etmesine paralel, yükselişini sürdürüyor. Dolar dün dalgalı bir seyir izledi. Güne 6.57'den başladı, öğleden sonra önce 6.60'ı yukarı yönlü, daha sonra da aşağı yönlü 6.55'i kırmaya çalıştı.

Akşam saatlerine doğru ise 6.60'ın üzerine tırmandı ve bu seviyenin üzerinde kaldı. Dolar yeni güne de 6.6185'ten başladı.

Doların seyrinde koronavirüs salgınıyla ilgili haber akışı etkili oluyor. Hükümetlerin ve merkez bankalarının attığı adımlar gün içinde dalgalanmalara sebep oluyor. Ancak salgın dünyada ciddiye alınmaya başlandığından bu yana ABD varlıklarına talep hep giderek güçlendi. Bu da doların genel seyrinin yukarı yönlü olmasına yol açıyor.

ABD'nin Çin'i ve İtalya'yı geçerek dünyanın en fazla koronavirüs hastasına sahip ülke haline gelmesi de bu yükselişi şu ana kadar durdurabilmiş değil.