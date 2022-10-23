Dokuz Umde Bildirisi nedir, neyin temeli?

Yeni Türk devletinin kuruluşu esnasında, hızlı bir şekilde çözülmesi gereken hususlar konu edinen Dokuz Umde Bildirisi neyin temeli olarak dikkat çekmektedir? Dokuz Umdede yer alan ilkeler hangileridir? Dokuz Umde hakkında tüm merak edilen sorulara sizler için yanıt aradık. İşte, tüm detaylar…

Dokuz Umde Nedir?

Dokuz Umde ya da Dokuz İlke Bildirisi; 8 Nisan 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından yayınlanmıştır. Türk devriminin ideolojisini ve özelliğini net bir şekilde ortaya koyan bu belge aynı zamanda 11 Eylül 1923 tarihinde kurulacak olan Halk Fırkasının (Cumhuriyet Halk Partisi) da parti programı olarak nitelenmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında, Dokuz Umde hangi parti sorusuna verilecek cevap Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır.

Dokuz Umde Konuları

Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edilen ve toplam 9 madden oluşan Dokuz Umde konuları şu şekildedir: