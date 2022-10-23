Karada ve denizde iki ayrı muharebenin gerçekleştiği ve büyük bir kahramanlığa sahne olan Çanakkale Cephesi komutanı kimdir? Çanakkale Cephesi hakkında bilgi bulabileceğiniz bu içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…
Çanakkale Cephesi Kaç Yılında Açıldı?
Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında gerçekleşen savaşlara sahne olan Çanakkale Cephesi; 19 Şubat 1915 tarihinde açılmıştır. Deniz muharebeleri ile başlayan ve arkasından gelen kara savaşları ile devam eden Çanakkale Cephesi’nin kapanma tarihi ise 9 Ocak 1916’dır.
Yaklaşık bir yıl boyunca açık kalan Çanakkale Cephesi’nde İtilaf Devletleri ne karadan ne de denizden boğazları aşmayı başaramamışlar ve bu cephe Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle neticelenmiştir.
Çanakkale Cephesi’nin Açılma Nedenleri
1915 ile 1916 yılları arasında süren savaşlara sahne olan Çanakkale Cephesi neden açıldı sorusuna verilecek cevaplar şu şekilde sıralanabilir:
- İstanbul ve Boğazları alarak Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak.
- Savaş alanını daraltmak ve savaş süresini kısaltmak.
- İtilaf Devletleri’nin müttefiki olan Rusya’ya ekonomik ve askeri yardımları ulaştırabilmek.
- Osmanlı Devleti ordusunun Kanalve Kafkas Cephesi‘nden çekilmesini sağlamak.
- Balkanlarda yeni cepheler açıp İttifak Devletleri’nin birbirleriyle olan irtibatlarını kesmek.
- Osmanlı Devleti ile Almanya’nın karadan olan bağlantısını kesmek.
- Rus buğdaylarından faydalanmak.
- Osmanlı Devleti’nin olası Hindistan saldırısını önlemek.
- Dünya Savaşı’na katılmakta kararsız kalan Balkan devletlerini İtilaf Devletleri safında savaşa dâhil etmek.
Çanakkale Cephesi Hakkında Bilgi
Çanakkale Cephesi Deniz Muharebeleri:
Çanakkale Deniz Savaşları; İngiliz ve Fransızlara ait savaş gemilerinin 19 Şubat 1916 tarihinde gerçekleştirdikleri saldırılarla başlamıştır. 18 Mart tarihinde Çanakkale’yi geçmek için tüm güçleri ile harekete geçen İtilaf güçleri gerek Türk topçularının karşı ateşiyle gerekse de Nusret Mayın Gemisi’nin boğaza döşemiş olduğu mayınlarla büyük kayıplar vermişler ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır.
Çanakkale Cephesi Kara Muharebeleri:
Çanakkale Savaşı’nın ilk aşaması olan deniz muharebelerinden bir sonuç alamayan İngiliz ve Fransız donanması 18 Mart 1915 tarihinde geri çekilmek zorunda kalmış; deniz muharebesi yerine kara harekât planını devreye sokmuştur.
Bu plan çerçevesinde hazırlanan İtilaf Devletleri; 25 Nisan 1915 günü Gelibolu Yarımadasına, Seddülbahir, Kumkale, Beşige, Bolayır ve Arıburnu olmak üzere beş farklı noktadan bir çıkarma yapmışlardır. Seddülbahir ve Arıburnu’nda taarruza geçen İngiliz ve Fransız kuvvetleri Osmanlı savunma hatları karşısında başarılı olamamış ve Gelibolu Yarımadası’nın işgalini gerçekleştirememişlerdir.
Kocatepe ve Conk Bayırı’nda bulunan Anzak kuvvetlerine karşı Mustafa Kemal tarafından gerçekleştirilen taarruzla, Anzak birlikleri de geri çekilmek zorunda bırakılmıştır. Osmanlı savunmasının bir türlü aşılamaması sonucu İtilaf güçleri, çıkarmaya son vermiş ve Gelibolu Yarımadasını terk etmek zorunda kalmışlardır.
Çanakkale Cephesi Komutanı Kimdir?
Kara ve deniz olmak üzere iki ayrı safhada cereyan eden savaşta görev yapan Çanakkale Savaşı Komutanları isimleri şunlardır:
Çanakkale Deniz Savaşları Komutanları
- Cevat Paşa
- Yarbay Selahattin Bey
Çanakkale Kara Savaşları Komutanları
- Enver Paşa
- Otto Liman Von Sanders
- Mehmet Esat Paşa
- Kaçı Vehip Paşa
- Fevzi Paşa
- Çolak Faik Paşa
- Mustafa Kemal Bey
- Yakup Şevki Bey
- Cafer Tayyar Bey
- Ahmet Fevzi Bey
- Halil Sami Bey
- Kazım Karabekir
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