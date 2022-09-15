'Dokunma Hurdacının Kızı'nın galası gerçekleşti

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; "Dokunma Hurdacının Kızı" adlı film, aynı zamanda çocuk istismarına dikkat çekerek, dünya çapındaki bu trajediyi gündeme taşıyor. Film Türkiye'de ilk defa çocuk istismarını anlatan film olarak da sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

Filmde Abidin Yerebakan, Fatma Yılmaz, Betül Şahin, Belma Mamati, Zeynep Doğan, Ayşe Doğan, Güray Yılmaz, Sami Çelik, Murat Emre Üstün, Oguz Han Burak Üstün, Gülsüm Baylık,Tamer Gül,Cenk Sarıkaya, Melih Kurtuluş gibi başarılı oyuncular performans sergiledi. Ferhat Göçer, Metin Şentürk, Faruk Sofuoğlu ve .Erkan Petekkaya 'nın da konuk oyuncu olarak yer aldığı projenin yapımcılığını Afrikalı Ali ve Serdar Erken'in üstlendi. Yönetmen koltuğunda Hüsnü Hakan Gürtop 'un oturduğu filmin senaryosu ise Hülya Kılıç, Erdal Babür'e ait.

Filmin yapımcısı ünlü radyocu Afrikalı Ali, galada gerçekleştirilen basın toplantısında şöyle konuştu:

Bizim bu filmdeki kahramanımız bir öğretmen... Biz öğretmenimizin yaşadığı, bu üzücü olayı gerçek bir hayat hikayesinden uyarlayarak beyaz perdeye aktarmaya çalıştık. Kesinlikle hikayenin gerçek sahibi öğretmenimizin ismi açıklanmayacak söz verdim. İsimler de gerçek hayattan çok farklı. Türkiye'de ilk kez çocuk istismarı konusunda bir film çekildi. Filmin senaryosunu okuyan tüm oyuncularımız istisnasız bu projede yer almak istediler. Tüm oyuncularımız bu konuya dikkat çekmek için maddi bir gelir beklemeden filmimizde yer aldılar. Biz bu filmi çekme amacımız çocuk istismarına dikkat çekmek ve tüm dünyada bu trajik olayların son bulmasına katkı sağlamaktır.