Doğuştan Kalça Çıkığı Nedir ve Nasıl Anlaşılır? Doğuştan Kalça Çıkığı Belirtileri ve Ameliyatı

Peki, doğuştan kalça çıkığı nedir ve nasıl anlaşılır? Doğuştan kalça çıkığı belirtileri ve ameliyatı hakkında bilinmesi gerekenler.

Çocukların gelişim dönemlerinde ortaya çıkan bazı belirtiler ile tespit edilen doğuştan kalça çıkıklığı, yetişkinlik dönemlerinde yürüme problemlerinden ayakta durmaya kadar, pek çok temel hareket fonksiyonunu olumsuz etkiler. Bunun için doğuştan kalça çıkığı sorunun erken tespiti önemli yer tutar.

Doğuştan Kalça Çıkığı Nedir?

Doğuştan kalça çıkığı önemli bir sağlık problemidir. Bazı bebeklerde ve çocuklarda kalça eklemini oluşturan dokularda gelişme döneminde aksaklıklar meydana gelebilir. Gelişim döneminde eklemlerde meydana gelen bu aksaklıklar gelecek için ciddi eklem sorunlarına yol açar ve kişilerin yaşam kalitesini düşürür. Doğuştan kalça çıkığı problemi, her bin bebekten birinde görülebilen bir hastalıktır. Erken teşhis ve doğru tedavi hastalığın ileriki dönemde sorun yaratmaması için önem arz eder.

Doğuştan Kalça Çıkığı Nasıl Anlaşılır?

Doğuştan kalça çıkığının tedavisi için erken teşhis çok önemlidir. Bu yüzden anne ve baba adaylarının dikkatli olması ve bebeğin vücudundaki değişimleri doğru gözlemlemesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra bebeklerde 3 ayda bir yapılan test ve taramalarda doktor kontrolü de doğuştan kalça çıkıklığının tespiti için hayati bir önem taşır.

Doğuştan Kalça Çıkığı Belirtileri

Doğuştan kalça çıkığı belirtileri şunlardır:

Yürümede sorun meydana gelir. Kişi ya sekerek ya da aksayarak yürür.

Uyluklar arası boy farkı bulunur. Biri daha kısa olur.

Çıkığın meydana geldiği kalça eklemi hareket sırasında daha çok ağrır.

Kalçadan dize kadar bir ağrı yayılımı görülür.

Çocuklar oturma ve kalmak gibi eylemleri yerine getirirken daha çok zorlanır.

Bacaklarda boy farkı meydana gelir.

Yürüme daha geç başlar.

Bacakların yana tam açılmasında zorlanma görülür.

Doğuştan Kalça Çıkığı Tedavisi

Doğuştan kalça çıkığı sorunlarında kişiler için erken teşhis önemli bir adımdır. Erken dönem teşhis ile birlikte uygulanan tedavi ameliyatsız olarak gerçekleştirilir. İlk 6 aylık tedavi sürecinde basit yöntemler ve atel yardımı ile kalça çıkığı tedavisi başarılı bir şekilde yapılabilir. 6 aydan daha büyük bebeklerde uygulanan tedavi de ise ameliyat tercih edilir. Kalça çıkığı ameliyatı genel anestezi kontrolünde yapılması gereken cerrahi bir operasyondur. Kalça çıkığı ameliyatında çıkık olan fermuar başı yerine tekrardan yerleştirilir. Ameliyatın ardından da alçı uygulaması yapılır. Alçı süresinin dolmasının ardından doktor kontrolünde fizik tedavi uygulaması hayata geçirilir.

Doğuştan Kalça Çıkığı Ameliyatı Riskli Mi?

Doğuştan kalça çıkığı ameliyatı kapsamında yapılan ameliyatların riskli olup olmadığı da merak konusudur. Her cerrahi operasyonun riski olduğu gibi kalça çıkığı ameliyatının da riskleri bulunmaktadır. Genel olarak kalça çıkığı ameliyatının ardından komplikasyon meydana gelmesi nadir görülen bir durumdur. Ancak ameliyat sonrası kişiler kalça eklemi enfeksiyonu meydana gelebilir. Bu da yüzde 1 oranında karşımıza çıkan bir sorundur. Kalça çıkığı ameliyatında dikkat edilmesi gereken en önemli konu alanında uzman bir hekimin operasyonu gerçekleştirmesidir. Doktor tarafından yapılan doğru teşhis ile birlikte ameliyat için herhangi bir sorun olmadığına karar verilmeli ve yine doktorun kontrolünde ameliyat gerçekleştirilmelidir.