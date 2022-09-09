Belden Bacağa Vuran Ağrı Neden Olur, Nasıl Geçer? Belden Bacağa Vuran Ağrıya Ne İyi Gelir?

Kişilerin bacak bölgesinde uzun ya da kısa süreli ağrılar meydana gelebilir. Bu ağrılar sadece bacak kısmında gerçekleşiyorsa kişiler bunu yorgunluk ve uzun süreli ayakta kalma olarak adlandırmaktadır. Ancak bazı kişilerde ağrı belden bacağa vurur. Belden bacağa vuran ağrılar eğer çok şiddetli ve ani bir şekilde kendini gösteriyorsa fıtıktan şüphelenmelidir. İşte, belden bacağa vuran ağrı hakkında merak edilen tüm detaylar.

Belden Bacağa Vuran Ağrı Neden Olur?

Belden bacağa vuran ağrı neden olur? sorusu bu ağrı ile karşı karşıya kalan kişilerin merak ettiği konulardan biridir. Bu ağrıların temel nedeni fıtık olarak görülür. Bazı kişilerde beldeki fıtık yürüme zorluğuna kadar gidebilir. Belden bacağa vuran ağrıda bacakta aynı zamanda kasılmada ortaya çıkar. Belden bacağa vuran ağrılarda uzun süreli harekete devam edildiğinde batma hissi de artar.

Belden Bacağa Vuran Ağrı Nasıl Geçer?

Belden bacağa vuran ağrı problemi ile karşı karşıya kalan kişiler bu ağrının nasıl geçtiğini de merak eder ve araştırır. Belden bacağa vuran ağrıların temel nedeni fıtık olarak görüldüğü için kişiler vakit kaybetmeden doktora görünmelidir. Fıtık için ilk aşamada fizik tedavi ve ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Bu tedavi ile birlikte fıtık çevresindeki kasların gevşetilmesi sağlanır. Eğer bu tedavi yönteminde olumlu sonuç alınmaz ise kişiler için uygun cerrahi yöntemleri tercih edilir.

Belden Bacağa Vuran Ağrıya Ne İyi Gelir?

Belden bacağa vuran ağrı için kişiler ilk adımda ağrılarına iyi gelebilecek yöntemleri tercih edebilir. Burada egzersizler de önemli yer tuta. Ancak kişiler tek başlarına egzersiz yapmamaya özen göstermelidir. Aksi halde yapılan yanlış bir hareket ağrıya neden olan durumu daha da kötü bir hale getirebilir. Bu yüzden fizik tedavi doktoru tarafından önerilen egzersizler yapılmalıdır.

Belden Bacağa Vuran Ağrı Hamilelik Belirtisi Mi?

Belden bacağa vuran ağrılar kişiler tarafından ilk adımda fıtık olarak adlandırılır. Ancak bazı kişiler, belden bacağa vuran ağrının hamilelik belirtisi olup olmadığını da merak eder ve araştırır. Bazı durumlardan belden bacağa vuran ağrılar hamilelik belirtisi olarak görülebilir. Fakat bu küçük bir ihtimaldir. Kadınların belden bacağa vuran ağrı noktasında hamilelik şüphesi içinde olması için korunmasız cinsel ilişki durumu ve regl döneminde gecikmelerin de olması gerekmektedir.

Belden Bacağa Vuran Ağrı İçin Bitkisel Çözüm Yolları

Zencefil kökleri ile birlikte ağrıyan bölgelere sıcak kompres uygulaması yapılabilir.

Papatya çayının kasları gevşetme ve rahatlatma özelliği vardır. Bu yüzden düzenli papatya çayı içmek ağrıların azalmasında etkilidir.

Zerdeçal ile yapılan macun ile bel bölgesine masaj yapılabilir.

Sıcak havlu ile bel bölgesine kompres uygulaması ile kaslar gevşetilerek ağrının azaltılması sağlanabilir.

Belden bacağa vuran ağrılar için bitkisel yağlardan ada çayı da kullanılabilir. Ada çayının kaslardaki ağrıyı azaltma etkisi vardır. Günde bir kere ağrıyan bölgeye ada çayı yağı ile masaj yapmak ağrıları azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda karanfil yağı da belden bacağa vuran ağrılar için fayda sağlayan bitkisel yağlar arasında yer alır.