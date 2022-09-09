Diş Çürüğü Neden Olur, Nasıl Geçer? Diş Çürüğü Ağrısına Ne İyi Gelir?

Dişte görülen sorunların başında diş çürüğü gelir. Diş çürüğü dişte siyah lekelerin oluşmasıyla kendisini belli eder. Diş çürüdüğünde bir şey yerken ya da içerken dişte hassasiyette ortaya çıkabilir. Dişin ağrıması ve sızlaması diş çürüğü olduğunu kişiye fark ettirir. Diş çürüğü başlangıçta çok fazla ağrı vermediği için pek çok kişi tarafından ihmal edilmektedir.

Başlangıç düzeyinde tedavi edilmeyen diş çürüğü zaman için de ilerleyerek tedavisi zorlaşır hale gelmektedir. Örneğin diş çürüğü yayılmadıysa kolay bir dolguyla temizlenebilecekken ilerlediğinde kanal tedavisi ya da diş kaybına kadar ilerleyebilmektedir. Kanal tedavisinde sinirler alındığı için diş aslında ölü duruma gelmektedir. Zaman içinde bu dişin kaybedilmesi kaçınılmazdır. Bu yüzden kanal tedavisine ilerlemeden diş çürüğünün tedavi edilmesi gerekir.

Diş çürüğü pek çok kişide hatta çocuklarda bile olan bir sağlık sorunudur. Diş çürüğünün temel nedeni diş bakımının düzenli yapılmamasıdır. Günde 3 kere dişlerini fırçalamayan ve sağlıksız beslenen kişilerde diş çürüğü daha fazla olmaktadır. Ayrıca dişlerin fırçalanması diş eti bakımı için yeterli değildir. Diş ipi kullanılması dönemsel olarak dişlerin bir diş doktoruna temizletilmesi gerekir. Bunlar yapılmadığında dişin genel yapısı da sağlıklı değilse dişler hızlı bir şekilde çürür.

Diş çürüğüne evde müdahale etmek mümkün değildir. Çürük fark edildiğinde vakit kaybedilmeden uzman bir doktordan destek alınmalıdır. Bu içeriğimizde diş çürüğü neden olur, nasıl geçer? Diş çürüğü ağrısına ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte diş çürüğü hakkında merak edilen her şey…

Diş Çürüğü Tedavisi

Diş çürüğü dişler için olumsuz bir durumdur ve vakit geçirmeden müdahale edilmesi gerekir. Diş çürüğü tedavisi için diş doktoru ile görüşmek gerekir. Doktor çürüğün durumuna göre tedaviye karar vermektedir. Örneğin eğer dişte bir enfeksiyon yoksa kolaylıkla yapılan bir dolguyla diş çürüğü tedavi edilir. Ancak enfeksiyon varsa önce antibiyotik ile enfeksiyonun kurutulması amaçlanır. Kurutulmasının ardından kanal tedavisi yapılır. Kanal tedavisi diş sinirlerinin alınması durumudur. Ancak kanal tedavisi de yapılmayan dişlerin çekilmesi gerekebilir. Diş çekimi en son çaredir.

Diş Çürüğü Ağrısı Neden Olur?

Diş çürüğü ciddi bir durumdur ve dişlerde oluşan çürük ağrılara yol açar. Çürük tedavi edilmediği sürece ağrılar devam eder. Peki diş çürüğü neden olur? Diş çürüğü öncelikle dişin sağlıksız olmasından kaynaklanan bir durumdur. Ancak yine de çok fazla şekerli gıda tüketen ve dişi soğuğa maruz bırakan kişilerde diş çürüğü daha fazla görülmektedir.

Diş Çürüğü Ağrısı Nasıl Geçer?

Dişlerde oluşan çürükler ağrıların oluşmasına yol açar. Bu ağrılar bazen hafif bazen de dayanılmaz boyutlarda olabilir. Bu yüzden pek çok kişi diş çürüğü ağrısı nasıl geçer? Diye merak eder. Öncelikle dişlerde yemek artığı bırakmayacak şekilde temizlemek bu ağrıları hafifletmektedir. Bunun dışında tuzlu su ve karbonatla gargara yapmak, medikal gargara kullanmak ve karanfil diş çürüğü ağrısına iyi gelen yöntemlerdendir. Ancak bunlar geçici çözümlerdir. Asıl çözüm bir diş doktoruna giderek diş çürüğünü tedavi ettirmektir.

Diş Çürüğü Ağrısına Ne İyi Gelir?

Diş çürüğü ağrısına ne iyi gelir? Sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Öncelikle dişlerin temiz tutulması gerekir. Yapılan gargaralar da ağrıyı hafifletebilir.

Diş Çürümesi Neyin Belirtisi?

Diş çürümesi neyin belirtisi? Sorusunun yanıtı merak edilmektedir. Bunun kesin bir yanıtı olmamakla beraber diş çürümesi bazen mide, kalp ve karaciğer rahatsızlıklarıyla ilişkilendirilmektedir. Kesin yanıt alabilmek için mutlaka uzman bir doktorla görüşmek gerekir.