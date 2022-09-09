Diş İltihabı Neden Olur, Nasıl Geçer? Diş İltihabı Ağrısına Ne İyi Gelir?

Dişte iltihaplanma olunca da dayanılmaz bir ağrı oluştur. Özellikle geceleri kendini belli eden diş sorunları uyku sırasında daha da şiddetlenebilmektedir. Diş iltihabı çoğu kez iltihabın oluştuğu dişin şişmesine yol açar. Bu şişkinlik ve ağrı yanağa ve kulağa da vurabilir. Diş iltihabına bazı kişiler “apse” de demektedir. Apse iltihapla beraber oluşan şişkinliğin adıdır. Eğer diş iltihabı dişte herhangi bir ağrıya neden olmuyorsa bu diş sinirlerinin öldüğü yani dişin ölü olduğu anlamına gelir.

Genelde bu dişlerin çekilmesine karar verilmektedir. Dolayısıyla böyle durumlarda vakit kaybetmeden mutlaka bir diş hekimiyle görüşmek gerekir. Özellikle diş iltihabı olduğunda dişçiler dişe hemen müdahale edememektedir. İlk olarak iltihabı kurutan bir antibiyotik verilir. İltihap tamamen yok olunca da dişçi diş için ne yapılabileceğine karar vererek dişi tedavi eder. Bazı durumlarda gerekli olursa diş hekimlerin dişin röntgenini de görmek isteyebilir. Çünkü dişin kökün görülmesi daha sağlıklı bir karar verilmesine yardımcı olmaktadır. Çoğunlukla dişin iltihaplanması uzun süreli çürükler ve diş eti hastalıkları nedeniyle olmaktadır. Bu yüzden böyle sorunlar yaşamamak ve diş kaybı oluşmaması için diş hekimlerini düzenli olarak ziyaret etmek gerekmektedir.

Çünkü dişle ilgili problemler bazen geri dönüşü olmayan sorunlara yol açabilir. Hatta dişlerdeki sorunlar zamanında tedavi edilmezse iç organları bile olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla diş iltihabı ciddiye alınması gereken bir konudur. Bu içeriğimizde diş iltihabı neden olur, nasıl geçer? Diş iltihabı ağrısına ne iyi gelir? Gibi konularda ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte diş iltihabı ile ilgili tüm merak edilenler…

Diş İltihabı Neden Olur?

Kişi diş ve diş etki bakımlarını düzenli olarak yapmadığı taktirde diş iltihabı olması kaçınılmazdır. Diş iltihabı neden olur diye soranlara verilebilecek en kesin yanıt budur. Bunun dışında beslenmenin yetersiz olması ve kişide bulunan bazı hastalıkların da diş eti iltihabına neden olması mümkündür.

Diş İltihabı Nasıl Geçer?

Diş iltihabı kişinin yaşamını olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Peki diş iltihabı nasıl geçer? Öncelikle iltihabın kurutulması için diş hekimleri antibiyotik vermektedir. İlacın kullanımının ardından diş rahatlar. Ancak dişin o şekilde kalması doğru değildir. Çünkü bu geçici bir çözümdür. Diş hekimi diş iltihabına neden olan asıl sebebi bulup tedavi etmedikçe diş iltihabı sürekli tekrar eder. Çoğunlukla çürükler ve diş eti hastalıkları diş iltihabına neden olduğu için bunların hemen tedavi edilmesi gerekir.

Diş İltihabı Ağrısına Ne İyi Gelir?

Diş iltihabı ağrısı dayanılmaz olduğundan pek çok kişi diş iltihabı ağrısına ne iyi gelir? Diye merak eder. Öncelikle evde uygulanan bitkisel tedaviler geçici çözüm sağlar. Örneğin anlık olarak karanfil diş iltihabı ağrısını hafifletir ancak karanfilin etkisi geçince ağrı yine başlar. Bu yüzden oradaki iltihabın acilen kurutulması gerekmektedir. Bunun için de diş doktorunun antibiyotik reçete etmesi gerekir.

Diş İltihabı Tehlikeli mi?

Diş iltihabı tehlikeli mi? Sorusunun yanıtı tedavi edilmezse tehlikeli olmalıdır. Çünkü burada bulunan iltihap tedavi edilmediğinde ilerleyerek kişinin tüm vücuduna ve iç organlarına yayılarak hasta olmasına yol açabilir.

Diş İltihabı Kaç Günde Geçer?

Diş iltihabı kaç günde geçer? Diye merak edilmektedir. Hasta antibiyotik kullanamaya başladıktan sonra ortalama 4 ya da 5. Antibiyotikte geçmeye başlar. Ancak antibiyotiğin tamamının bitirilmesi hastalığın tekrar etmemesi için çok önemlidir. Ayrıca diş iltihabının kendiliğinden ilaç kullanmadan geçmesi mümkün değildir.