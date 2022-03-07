Elektrikli araçlara yatırım yapmayı sürdüren Doğuş Otomotiv, Porsche marka elektrikli araçların ithalatı için HSBC Bank A.Ş. ile Yeşil Finansman Kredisi anlaşması imzaladı.
Yapılan açıklamaya göre, Doğuş Otomotiv'in HSBC Bank A.Ş. aracılığı ile kullandığı, 2 yıl vadeli 8 milyon 750 bin euro tutarındaki Yeşil Finansman Kredisi, şirketin distribütörlük faaliyetlerini yürüttüğü Porsche markasının tamamen elektrikli Taycan modellerinin ithalat finansmanında kullanacak.
Sürdürülebilirliğin diğer alanlarının olduğu gibi finansal bir risk olarak gördükleri iklim değişikliğinin de öncelikli konuları arasında yer aldığını ifade eden Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "İklim değişikliği, atık yönetimi, enerji ve su yönetimi ile çevre dostu araçlar ekolojik çevrenin sürdürülebilirliği için Doğuş Otomotiv’in belirlediği ve taahhütte bulunduğu öncelikli konular. Stratejik sürdürülebilirlik yönetimi yaklaşımımızda önemli yer tutan çevre dostu araçların ülkemizde sayısının artması yönündeki hedeflerimiz ve planlarımız, sadece iş süreçlerimizi ve bayi ağımızı bu yaklaşıma entegre etmekle kalmıyor, finansman yaratırken de sürdürülebilirliği ön planda tutmamızı gerektiriyor. 2 yıl vadeli kredi ile ürün portföyümüzde elektrikli araçların payını artırmayı hedefliyoruz” dedi.
ŞARJ İSTASYONU SAYISI ARTACAK
Porsche’nin Türkiye’de tüm elektrikli otomobiller için şarj ağı kurduğunu hatırlatan Bilaloğlu, "Bu finansmanla elektrikli araçlardaki payımızı da artıracağımıza inanıyorum. Ancak asıl önemli hamle, tüm elektrikli otomobiller için ülke genelinde yaptığımız yatırımla hayata geçirdiğimiz şarj istasyonu sayısını artırmak" dedi.
Türkiye’nin elektrikli araç ekosisteminin gelişimine katkı sağladıklarını da ifade eden Bilaloğlu, "Müşterilerimiz ve tüm elektrikli araç kullanıcıları için hali hazırda Doğuş Oto Kartal’a kurduğumuz 320kW’lık Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonu dahil, Türkiye genelinde 117 adet şarj istasyonumuz mevcut. Kendi öz kaynaklarımız ve bu finansman desteğiyle birlikte 7 adeti yüksek hızlı şarj istasyonu olmak üzere istasyon sayımızı da 200’e çıkarmak hedeflerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.
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