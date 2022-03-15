"ŞİMDİ ONLAR JÖN GİBİ KONUŞUYOR, BEN KALDIM"

Doğu Demirkol, anne babasında olmamasına rağmen kendisinin neden şiveli konuştuğunu açıkladı.

Demirkol, "Ben Amasya’da büyüdüm. Çocukluğumda Amasya’da bir tane genel cerrah vardı. O da benim babamdı. Ameliyat yapabilen bir tane doktor var. Küçük şehirde rockstar gibi. Ben de gıcık çocuğum; doktor çocuğuyum diye nefret ediyorlar. ‘Nefret etmeyin, ben de şiveliyim, ben de sizin gibiyim.’ demek istedim. Şimdi Amasyalı arkadaşlarım jön gibi konuşuyor. Ben böyle kaldım." ifadelerini kullandı.