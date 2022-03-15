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Doğu Demirkol: Nefret etmesinler diye şiveli konuşmaya başladım

Doğu Demirkol, anne ve babasında olmamasına rağmen kendisinin neden şiveli konuştuğunu açıkladı

15.03.2022 - 14:25 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, Burak Kut ile birlikte dijital bir platfromda yayınlanan "Dayı Şov" adlı programa konuk oldu. İkili, ilk kez bir dizi çekimleri sırasında Burak Kut’un Doğu Demirkol’un arabasının camına tıklayıp, selam vermesiyle tanıştıklarını anlattı.

  • "YILLARIN POP STARI BÖYLE BİR ŞEY YAPAR MI?"

    Demirkol, "Bir gün arabaya bindim. Biri cama tak tak vuruyor. 'Severek takip ediyoruz.' diyor. Bir döndüm; 'Adam Burak Kut’a ne kadar benziyor' diye düşündüm. 'Yılların pop starı böyle bir şey yapar mı?' dedim." şeklinde konuştu.

  • "ŞİMDİ ONLAR JÖN GİBİ KONUŞUYOR, BEN KALDIM"

    Doğu Demirkol, anne babasında olmamasına rağmen kendisinin neden şiveli konuştuğunu açıkladı.

    Demirkol, "Ben Amasya’da büyüdüm. Çocukluğumda Amasya’da bir tane genel cerrah vardı. O da benim babamdı. Ameliyat yapabilen bir tane doktor var. Küçük şehirde rockstar gibi. Ben de gıcık çocuğum; doktor çocuğuyum diye nefret ediyorlar. ‘Nefret etmeyin, ben de şiveliyim, ben de sizin gibiyim.’ demek istedim. Şimdi Amasyalı arkadaşlarım jön gibi konuşuyor. Ben böyle kaldım." ifadelerini kullandı.

  • "HALA ÇABA SARF EDİYOR"

    Babasının komedyen olmasından çok memnun olmadığını söyleyen Doğu Demirkol, "Bilgisayar mühendisliği okuduk ya, onu yapmam için hala çaba sarf ediyor." dedi.

  • Stand-up’larına gelip hiç gülmeyen izleyiciler için Demirkol, "Genelde komedyen olma isteği olan gençlerde oluyor. 'Ben de yaparım' gibi bir düşünceyle geliyor. Başta gülüyo ama bir zaman sonra gıcık kapmaya başlıyor. Kız arkadaşı daha çok güldükçe, o nefret ediyor." yorumunu yaptı.

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