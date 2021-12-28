Doğtaş Kelebek Mobilya'dan isim değişikliği

Bünyesinde yer alan Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarıyla mobilya sektöründe faaliyet gösteren Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu’nun ticari unvanı, Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak değişti. Doğanlar Mobilya Grubu'nun, borsada ise DGNMO yeni işlem kodunu kullanacağı öğrenildi.
Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir süredir öngördüğümüz bir değişikliği hayata geçirdik. Grup bünyesinde yer alan ve gelecekte yer alacak markalarımız bireysel yolculukları için bu unvan değişikliğinin gerekli olduğu öngörüsüyle hareket ederek, unvanımızı ‘Doğanlar Mobilya Grubu’ olarak değiştirdik" dedi.
Doğan, kurucu marka olan Doğtaş’ın yanı sıra 2012 yılında Kelebek’in gruba dahil olmasıyla ismi değişen kurumunun bugün geldiği noktada 5 farklı markanın grup bünyesinde yer aldığına dikkat çekti.
Yapılan açıklamaya göre, 1972 yılında Doğtaş’ın kurulmasıyla yolculuğuna başlayan ve bugün 5 ayrı marka ile halka arz bir şirket olan Doğanlar Mobilya grubu, 479 mağaza ile faaliyet gösteriyor. Amerika ve İngiltere’de kurulan şirketler aracılığıyla perakende mağazalaşma sürecini devam ettiren grubun, marka stratejileri kapsamında Fransa, Hollanda, Çin, Afrika, Orta Doğu, Kıbrıs, Balkan ve Türk Cumhuriyetleri ve Afrika’da yatırım yapmaya devam edeceği aktarıldı.
2021 yılının üçüncü çeyrek rakamlarına göre yüzde 93 oranında büyüme kaydettiği belirtilen grup, bu dönemde net kârını da 31 kat artırarak 50 milyon TL'ye çıkardığını bildirdi.
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