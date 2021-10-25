Dogecoin sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. İşte gün itibariyle Dogecoin ile ilgili son durum...

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Yüzde 6 yükselişin görüldüğü Dogecoin 0,26 cent.

DOGE, SHIB’in gölgesinde kalıyor

SHIB şu anda, Bitcoin 61.000 dolar bölgesinde destek ararken ve Ethereum 4.000 dolar üzerinde tutunmaya çalışırken, son 24 saate %53.71 ve son bir haftada %67.43 büyüme oranlarıyla 0.00004249 dolardan işlem görüyor.