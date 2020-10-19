40 kuyu açılacak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sahada bulunan doğalgaz rezervinin 85 milyar metreküp yükseltilerek 405 milyar metreküpe çıkarıldığını Cumartesi günü ilan etmesinin ardından bugün NTV'de konuşan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, sahada üretime geçiş takvimi konusunda açıklamada bulundu.

Sakarya gaz sahasında şu ana kadar sadece Tuna-1 adlı kuyunun sondajının tamamlandığını ifade eden Dönmez üretimin 2023 yılında başlayacağını hatırlatarak, "Burada 40'a yakın üretim kuyusu planlıyoruz... Yaklaşık her iki ayda bir kuyu açarak üretim planı hazırlıklarımız tamamlanmış olacak" dedi.

Üretim 2023 yılında başlayacak olsa da plato üretim olarak adlandırılan sabit miktarda uzun süreli üretime birkaç yıl daha geçilemeyeceği tahmin ediliyor. Fatih sondaj gemisinin aynı sahada açacağı ikinci tespit kuyusu Türkali-1'in ilkinden sadece 4-5 km uzakta olacağı bilgisini veren Dönmez, toplam üç kuyu daha açarak sahadaki rezerv tahmininin sağlamasını yapacaklarını ifade etti. Dönmez, "(Türkali-1) aynı zamanda üretim kuyusu olacak. Sahaya ilişkin verileri iki ve üçüncü kuyularla teyit etmiş olacağız. (Üretim için) projelendirmeye esas verileri bu kuyulardan alacağız. İlave keşiften ziyade sahanın teknik özelliklerini netleştirmek için (bakıyoruz)" dedi.

Sakarya sahasından çıkarılacak doğalgazın karaya nasıl taşınacağı ve ulusal iletim şebekesine nasıl bağlanacağı hakkındaki mühendislik çalışmaları da devam ediyor. Dönmez, üretim için detay mühendislik çalışmalarının gelecek yılın ilk çeyreğinde sonuçlanacağını söyledi. Saha derin denizde olduğu için deniz üzerinde platform kurulması düşünülmüyor. Üretim için açılan kuyuların büyük ihtimalle Filyos'ta karaya çıkacağını ve buradan şebekeye bağlanacağını ifade eden Dönmez, "Su üzerinde bir şey görünmeyecek, ama karada görünecek. En yakın mesafede olan nokta Filyos gözüküyor ama başka yerde de çalışmalar var. Karada ayrıştırma yapacağız, çünkü gelen gazda istemediğimiz partiküller olacak. Bunlar ayrıştırılacak sonra ana Botaş iletim sistemine bağlanacak" dedi.

Dönmez'in verdiği bilgiye göre Sakarya doğalgaz sahası 10,700 kilometrekare büyüklükte. Bunun ise sadece 2,000 kilometrekare kısmında sondaj öncesi çalışma olan sismik tarama tamamlandı. Sismik tarama yapılan alanın 225 kilometrekaresinde ise rezerv keşfedildi. Sahanın geri kalanının sismik taramasının gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Türkiye'nin aldığı üçüncü derin deniz sondaj gemisi Kanuni de Ocak veya Şubat ayında doğalgaz sahasında sondaj yapan Fatih'e katılacak.



YAVUZ ARAMAYA DEVAM EDECEK

Dönmez, Kıbrıs adasında sondaj çalışması yürüten ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin egemenlik iddia ettiği alanlarda çalıştığı için AB ile Türkiye arasında gerilim yaratan sondaj gemisi Yavuz'un petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Yavuz gemisi şu anda Mersin'in Taşucu limanında bulunuyor. Dönmez Yavuz'un şu anda Barbaros Hayrettin adlı sismik arama gemisinin çalışmalarından gelen veriler ışığında Selçuklu-1 kuyusu yakınlarında tekrar sondaja başlayacağını ifade etti, ancak tarih vermedi. Dönmez'in verdiği bilgiye göre Türkiye Akdeniz'deki egemenlik alanının yarısında sismik arama çalışması yürüttü.