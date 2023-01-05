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DOĞALGAZ YARDIMI VE DESTEĞİ 2023 | Doğalgaz yardımı/ desteği ödemeleri ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır?

Doğalgaz desteği ödemeleri yapılıyor! İşte başvuru ekranı

Doğalgaz desteği araştırmaları Ocak ayına girilmesiyle hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 900 TL ile 2500 TL tutarında verilen ödemelere ilişkin başvurular araştırılıyor. Yeni yılda doğalgaz desteği ödemeleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Giriş: 05.01.2023 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • e-Devlet platformu üzerinden alınan başvurular ile dönemsel ihtiyaç sahiplerine ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere verilen doğalgaz desteğinin ocak ayında ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Peki, Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

  • OCAK AYI DOĞALYAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Doğalgaz desteği ödemeleri başvurusu onaylanan hanelere yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan doğalgaz yardımı Ocak ayı ödemelerine ilişkin net bir tarih verilmedi. Doğalgaz yardımı ödemeleri sorgulama ekranı üzerinden aylıkların yatıp yatmadığı kontrol edilebilir.

    DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!

    Dün ki Kabine Toplası'nda ardından  destek ödemleriyle ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan bi önceki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada ise destek ödemlerinin artırıldığını şu sözlerle ifade etmişti:

    ''Biz sosyal destekleri sadece yoksullara değil hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza verildiği anlayışla sistemi sürekli geliştiriyoruz. Bu kapsamda doğalgaz tüketim desteğidir. Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlayan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık."

  • 900-2500 TL OLARAK ARTIRDIK!

    Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğalgaz desteğine aldık. Hane bayşı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde arttırdık.

    Kronik hastası, yaşam destek cihazı bulunan hanelere yüzde 5 ilave edilecektir. 3 milyar liralık doğalgaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda, kışta sıcak bir yuvaya kavuşturmakta kararlıyız.''

  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, ''Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

    Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

    DOĞALGAZ DESTEĞİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

     

  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Doğalgaz tüketim desteği için geçen sene belirlenen şartlar ve nereden başvurulacağı bilgisi hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şu açıklamalarda bulunmuştu. Bu yılda bu şartların geçerli olacağı öngörülüyor.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçen sene yaptığı yazılı açıklamada, Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların E-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek" demişti.

    Geçen sene gerçekleşen doğalgaz desteği ödemelerinin mart ayı içinde yapılacağını belirten Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği'nde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak 2 dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1150 TL arasında değişecek" açıklamalarında bulunmuştu.

  • İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğalgaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabileceğini kaydeden Bakan Yanık, "Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet üzerinden yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" demişti.

    Bakan Yanık ayrıca sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdürenlere belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacaklarını kaydetmişti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık geçen sene doğal gaz yardımı için 216 bin kişinin başvurduğunu açıklamıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Yanık, "Doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini de sözlerine eklemişti.

  • DOĞALGAZ YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden ve doğal gaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabİleceğini dile getirdi.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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