Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği Doğalgaz başvurularında son durum merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen kömür desteği yeni seneyle birlikte doğalgaz desteği adıyla ödenmeye devam edeceğini duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımı başvuru şartlarını ve başvuru detaylarını açıklamıştı. Doğalgaz yardımı ödemeleri ne zaman ödenecek, ödemeler ne kadar sorusu gündemde.